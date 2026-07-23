النفط يسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس أكثر من 1.5 بالمئة، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واستهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 1.93 دولار، أو 2 بالمئة، لتصل إلى 96 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من حزيران، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 88.27 دولاراً للبرميل.

كما دعمت الأسعار توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، إذ رجح محللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها بنحو 1.1 مليون برميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران، في حين أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر، وسط استمرار التوتر في المنطقة.