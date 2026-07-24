البنك الإفريقي يقر قرضاً بقيمة 100 مليون يورو لمصنع بطاريات سيشيّد بالمغرب

الرباط-سانا

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة، أنه وافق على قرض بقيمة 100 مليون يورو أو ما يعادل “114 مليون دولار” لدعم تمويل أول مصنع لإنتاج البطاريات أو مكونات الطاقة والتقنيات المتقدمة على نطاق ضخم في إفريقيا، سيجري تشييده في المغرب.

وذكرت وكالة رويترز أنه بحسب مطوري المشروع، الذي تقوده شركة جوشن هاي – تك الصينية، وهي شركة مدرجة في بورصة شنتشن، فإن المصنع يتطلب استثماراً أولياً يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار لبناء مصنع ضخم متكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد.

وقال البنك الإفريقي للتنمية: إنه يخطط إضافة إلى هذا القرض، لجمع ما يصل إلى 141 مليون يورو إضافية من الشركاء الماليين للمشروع، بصفته المنظم الرئيسي المفوّض.

كما سينتج المصنع ألواح الكاثود والأنود، بهدف تصدير الجزء الأكبر منها إلى أوروبا.

يشار إلى أن المغرب، نظراً لقربها من أوروبا، وامتلاكها بالفعل قطاعاً قائماً لتصنيع السيارات، قد أصبحت وجهة جذابة لمصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين.