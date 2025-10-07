أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار في شارع الأمين بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم  

الخضار

بندورة90007000
بطاطا مالحة75006000
خيار بلدي100008000
خيار بلاستيكي50004000
باذنجان أسود40003500
ليمون أصفر ماير1500013000
فاصولياء خضراء2500023000
بامياء2500022000
ثوم2500025000
كوسا80006500
ورق عنب2500023000
فليفلة خضراء100008000
فليفلة حمراء90008000
ذرة صفراء50004000
بصل يابس50004000
باذنجان حموي50004500
باذنجان حمصي60005000
ملفوف60005500
زهرة90008000
بازلاء خضراء /فرط/50 ألف50 ألف
زيتون أخضر2000015000
ملوخية خضراء3000027000
فجل15001500
بقدونس15001500
نعنع15001500
بقلة10001000
كزبرة20002000
بصل أخضر20002000
سلق20002000
خس40004000
الفواكه

برتقال أصفر1500012500
برتقال أخضر بلدي1200010000
موز صومالي1300012000
دراق مستورد2700026000
عنب أخضر1700015000
عنب أحمر1800016000
خوخ ذهبي1300011000
إجاص2500023000
جزر بلوري80008000
رمان1500010000
جبس أخضر40004000
تفاح أخضر إكسترا2000018000
تفاح أحمر إكسترا2000018000
تفاح أبيض اول1500012000
تفاح أحمر أول1600013000
تين أخضر1700015000
