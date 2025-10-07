أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار في شارع الأمين بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم  

الخضار
|بندورة
|9000
|7000
|بطاطا مالحة
|7500
|6000
|خيار بلدي
|10000
|8000
|خيار بلاستيكي
|5000
|4000
|باذنجان أسود
|4000
|3500
|ليمون أصفر ماير
|15000
|13000
|فاصولياء خضراء
|25000
|23000
|بامياء
|25000
|22000
|ثوم
|25000
|25000
|كوسا
|8000
|6500
|ورق عنب
|25000
|23000
|فليفلة خضراء
|10000
|8000
|فليفلة حمراء
|9000
|8000
|ذرة صفراء
|5000
|4000
|بصل يابس
|5000
|4000
|باذنجان حموي
|5000
|4500
|باذنجان حمصي
|6000
|5000
|ملفوف
|6000
|5500
|زهرة
|9000
|8000
|بازلاء خضراء /فرط/
|50 ألف
|50 ألف
|زيتون أخضر
|20000
|15000
|ملوخية خضراء
|30000
|27000
|فجل
|1500
|1500
|بقدونس
|1500
|1500
|نعنع
|1500
|1500
|بقلة
|1000
|1000
|كزبرة
|2000
|2000
|بصل أخضر
|2000
|2000
|سلق
|2000
|2000
|خس
|4000
|4000
الفواكه
|برتقال أصفر
|15000
|12500
|برتقال أخضر بلدي
|12000
|10000
|موز صومالي
|13000
|12000
|دراق مستورد
|27000
|26000
|عنب أخضر
|17000
|15000
|عنب أحمر
|18000
|16000
|خوخ ذهبي
|13000
|11000
|إجاص
|25000
|23000
|جزر بلوري
|8000
|8000
|رمان
|15000
|10000
|جبس أخضر
|4000
|4000
|تفاح أخضر إكسترا
|20000
|18000
|تفاح أحمر إكسترا
|20000
|18000
|تفاح أبيض اول
|15000
|12000
|تفاح أحمر أول
|16000
|13000
|تين أخضر
|17000
|15000