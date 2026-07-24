وزارة الاقتصاد تنفي الأنباء المتداولة حول رفع سعر ربطة الخبز التمويني

دمشق-سانا



نفت وزارة الاقتصاد والصناعة صحة الأنباء المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول رفع سعر ربطة الخبز التمويني إلى 6000 ليرة سورية قديمة، مؤكدة أن السعر المعتمد لم يطرأ عليه أي تعديل.



وأوضح مدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد، في تصريح لــ سانا اليوم الجمعة، أن سعر ربطة الخبز التمويني لا يزال 4000 ليرة سورية قديمة، بما يعادل 40 ليرة سورية جديدة، مشيراً إلى استمرار العمل بالسعر المعتمد حالياً.



ودعا الأحمد المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة وإجراءاتها.



وأكدت الوزارة استمرارها في نشر أي مستجدات أو قرارات جديدة عبر قنواتها الرسمية، بما يسهم في ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى المواطنين.



وتؤكد الجهات المعنية بشكل متكرر أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والجهات المخولة بالإعلان عن القرارات الاقتصادية، لضمان تداول معلومات دقيقة وموثوقة، وخصوصاً في القضايا المرتبطة بالسلع الأساسية والخدمات العامة.