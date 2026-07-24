واشنطن تفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً، على خلفية مخاوف تتعلق بالعمل القسري، لتحل محل الرسوم المؤقتة التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضتها في وقت سابق من العام الجاري وانتهت صلاحيتها.

وبحسب وكالة فرانس برس فقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وتتراوح بين 10 و12.5 بالمئة، وتشمل عدداً من الاقتصادات الكبرى، بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: إن الولايات المتحدة تطبق منذ عقود حظراً على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، داعياً الشركاء التجاريين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وجاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة العليا جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في وقت سابق، معتبرة أن الأساس القانوني الذي استندت إليه لم يكن كافياً، ما دفع الإدارة إلى اعتماد رسوم مؤقتة بنسبة 10 بالمئة بموجب قانون آخر، قبل استبدالها بالنظام الجديد.

وبموجب القرار، تخضع الدول التي تطبق أو التزمت بحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، ومنها كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة، لرسوم بنسبة 10 بالمئة، بينما فرضت رسوماً بنسبة 12.5 بالمئة على دول أخرى، بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

كما نص القرار على منح بعض الشركاء التجاريين، بينهم الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، إجراءات مخففة تتماشى مع الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة.

انتقادات من الدول المتضررة

وفي ردود الفعل، أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها للقرار، فيما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الجديدة بأنها “غير مبررة” وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، داعياً إلى إلغائها.

كما دعت حكومة كوريا الجنوبية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الرسوم المقترحة، معتبرة أنها “غير مبررة” و”غير متناسبة” في ضوء الإجراءات التي اتخذتها سيئول لمكافحة العمل القسري.

من جانبه، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون القرار، معتبراً أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية تدعم مزاعمها بشأن العمل القسري.

وتفرض الرسوم الجديدة بموجب المادة (301) من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، بما يتيح للإدارة الأمريكية الإبقاء على حد أدنى من الرسوم على معظم الواردات، كما يُرجح أن تكون أقل عرضة للطعون القضائية مقارنة بالرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في وقت سابق.

وانتهى اليوم أيضاً سريان الرسوم الجمركية ⁠العالمية المؤقتة التي فرضها ترامب قبل 150 يوماً بنسبة 10 بالمئة، فيما استثنيت البضائع العابرة حتى 28 تموز الجاري من تطبيق الرسوم الجديدة.

وتعرّف منظمة العمل الدولية العمل القسري بأنه “كل عمل أو خدمة تُنتزع من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة، ولم يعرض هذا الشخص نفسه (أو نفسها) لها طوعاً”.