السورية للبترول تبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار

3X7A2905 1 السورية للبترول تبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار

دمشق-سانا

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة، في إطار جهود تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.

3X7A2932 1 السورية للبترول تبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار

وذكرت الشركة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول واقع المشاريع البرية والبحرية، وخطوط الأنابيب، والمصافي، إضافة إلى الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، والفرص المتاحة لتطويرها.




كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة السورية للبترول، وإمكاناتها الفنية والاستثمارية، والدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم التنمية الاقتصادية.  

يُعد البنك الدولي إحدى أبرز المؤسسات المالية الدولية المعنية بدعم التنمية والحد من الفقر، ويضم مجموعة من المؤسسات التي تقدم التمويل والقروض والمساعدات الفنية والاستشارات للدول الأعضاء، ويعمل على تمويل مشاريع في قطاعات متعددة، منها البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والمياه، والإصلاحات الاقتصادية، بهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة.

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