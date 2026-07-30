تراجع أسعار النفط مع استمرار مغادرة الناقلات منطقة الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس متخليةً عن جزء من مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة بالتزامن مع استمرار تدفق ناقلات النفط ومغادرتها منطقة الشرق الأوسط، رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 1.29 دولار، أو ما يعادل 1.42 بالمئة، لتسجل 89.45 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 56 سنتاً، أو 0.66 بالمئة، إلى 83.90 دولاراً للبرميل.

وكان خام برنت قد ارتفع عند التسوية أمس الأربعاء بنسبة 7.91 بالمئة، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.56 بالمئة، في واحدة من أكبر موجات الارتفاع منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن عوض الخامان خسائر تجاوزت خمسة بالمئة سجلاها أول أمس الثلاثاء، بعد توقف مؤقت للأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي الإيرانية، رداً على إطلاق القوات الإيرانية، أول أمس الثلاثاء، صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية متمركزة في المنطقة.