أسعار الذهب تنخفض 350 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس، بمقدار 350 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة اليوم الأربعاء عن جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17250 ليرة مبيعاً، و16800 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14800 ليرة مبيعاً، و14350 ليرة شراءً.

وكانت جمعية الصاغة سعرت مساء أمس غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ب 17350 ليرة سورية جديدة.

يُذكر أنه في الـ 12 شباط 2025، تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

