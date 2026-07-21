نيكي يرتفع بعد انخفاض حاد مع تحول الأنظار لنتائج شركات التكنولوجيا

طوكيو-سنا



ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، مع إسراع المستثمرين إلى شراء أسهم بأسعار منخفضة في أعقاب أكبر موجة بيع أسبوعية يشهدها المؤشر في أكثر من عام.



وذكرت وكالة “رويترز” أن ‌المؤشر نيكي 225 صعد بنسبة 3.26 بالمئة إلى 66232.19 نقطة عند الإغلاق ليعوض جزءاً من خسائره التي بلغت 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.44 بالمئة ليسجل 4014.95 نقطة.



وتراجعت مؤشرات وول ستريت قليلاً لأن تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران زاد الضغط على أسعار ⁠النفط.

وسرع نيكي من مكاسبه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على غرار المؤشر كوسبي الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.



ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى نتائج الربع الثاني التي من المقرر أن تصدرها في وقت لاحق من الأسبوع الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ألفابت وتسلا وإنتل.



وكان اتجاه السوق إيجابياً بوجه عام، ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي 225، ارتفع 187 سهماً، وانخفض37، ⁠واستقر سهم.



وكانت شركة كيوكسيا هولدنجز لتصنيع الرقائق أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية مع ارتفاع سهمها 17.18 بالمئة، تليها إيبيدن التي صعد سهمها 11.03 بالمئة، ثم سوسيونكست ⁠التي زاد سهمها 9.11 بالمئة.



أما أكبر الخاسرين فكانت شركة نينتندو التي تراجع سهمها 4.13 بالمئة، تليها شركة كيكومان التي هبط سهمها 2.49 بالمئة، ثم شركة سايبر إيجنت التي خسر سهمها 2.36 بالمئة.