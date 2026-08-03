ارتفاع أسعار الين والمتعاملون يترقبون تدخلاً حكومياً جديداً لدعم العملة

طوكيو-سانا



ارتفعت أسعار صرف الين الياباني أمام اليورو والدولار اليوم الإثنين، في ظل ترقب الأسواق لمزيد من التدخلات المحتملة، وذلك بعد أن نفذت طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي تدخلاً في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة اليابانية.



وذكرت رويترز، أن الين سجل ارتفاعاً في أحدث التعاملات 0.51 بالمئة إلى 156.80 للدولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر.



وارتفع الين أيضاً مقابل عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، ما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل في السوق مجدداً حيث صعدت العملة اليابانية 0.62 بالمئة إلى 180.31 مقابل اليورو بعد بلوغها 179.435، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف تشرين الثاني 2025.



وأشارت بيانات أصدرها البنك المركزي الياباني في وقت سابق اليوم إلى أن اليابان أنفقت ما يصل إلى 36.58 مليار دولار لشراء الين في أحدث خطوة بهدف تعزيز العملة ليصل إجمالي ما أنفقته اليابان على تدخلاتها في سوق الصرف هذا العام إلى أكثر من 100 مليار دولار.



ويتعرض الين لضغوط منذ سنوات، متأثراً بالنهج التدريجي لبنك اليابان المركزي في تشديد السياسة النقدية، ما أدى إلى استمرار اتساع فوارق العوائد بين اليابان وبقية دول العالم.