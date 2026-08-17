تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من قطاع السلع الفاخرة والتوتر بالشرق الأوسط

لندن -سانا



أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، متأثرة بتراجع نتائج الشركات وانحسار الإقبال على المخاطرة في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضاً 0.22 بالمئة عند 656.41 نقطة في حين تراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 2.3 بالمئة، وانخفضت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالنسبة نفسها.



كما تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة اثنين بالمئة، بعدما هبط سهم كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة المالكة لجوتشي 4.3 بالمئة، بعد أن انخفض سهم إل.في.إم.إتش مويت هنسي لوي فيتون 2.7 بالمئة.



وساعدت أسهم شركات الموارد الأساسية في الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.7 بالمئة مقتفية أثر صعود أسعار المعادن النفيسة، وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة لتتصدر المكاسب بين القطاعات.



ويأتي هذا التراجع على خلفية حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأنظار تترقب المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف التصعيد، وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي شهد انخفاضاً كبيراً في حركة السفن.