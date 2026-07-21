أسهم أوروبا ترتفع قليلاً مع تراجع أسعار النفط

لندن-سانا



ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط على خلفية تقارير بشأن جهود الوساطة بين ‌الولايات المتحدة وإيران، في حين يقيم المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.3 بالمئة إلى 641.39 نقطة.

وسيركز الاهتمام هذا الأسبوع على نتائج شركات ‌التكنولوجيا ⁠الكبرى مثل ألفابت الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات حول استدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وما إذا كانت التقييمات المرتفعة منطقية.



وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 بالمئة. كما صعدت ⁠أسهم شركات التعدين 1.4 بالمئة على أثر ارتفاع طفيف في أسعار النحاس والذهب.



ومع ذلك، تحول تركيز المستثمرين ⁠إلى النتائج الفصلية في أوروبا لتقييم تأثير الصراع على الشركات.



وفي المقابل، انخفضت أسهم جوليوس باير اثنين بالمئة على ⁠الرغم من إعلان البنك السويسري عن تدفقات صافية جديدة للأموال في النصف الأول من العام أقوى من المتوقع.