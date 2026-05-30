ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية الكورية الجنوبية إلى 7.86 مليارات دولار ‏

يونهاب

سيئول-سانا‏

أعلنت وزارة سلامة الأغذية والأدوية في كوريا الجنوبية، أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية ‏بلغت 7.86 مليارات دولار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 8.3 بالمئة مقارنة بعام 2024.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” اليوم السبت، عن بيانات مشتركة صادرة عن وزارة سلامة ‏الأغذية والأدوية والخدمة الوطنية لمعلومات سلامة الأغذية قولها: إن هذا النمو جاء مدفوعاً ‏بارتفاع الطلب الخارجي على منتجات الراميون (المعكرونة سريعة التحضير) والكيمباب المجمد ‏وأوراق الأعشاب البحرية المحمصة.‏

وأظهرت البيانات أن قيمة إنتاج الصناعات الغذائية بلغت 119.73 تريليون وون خلال العام ‏الماضي، بزيادة قدرها 4.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار النمو في هذا القطاع.‏

وشكل إنتاج الصناعات الغذائية 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، و16.4 ‏بالمئة من إجمالي إنتاج قطاع التصنيع في البلاد.‏

وكان بنك كوريا المركزي أعلن في الثامن من الشهر الجاري، أن البلاد سجلت أكبر فائض شهري ‏في الحساب الجاري على الإطلاق خلال شهر آذار الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في ‏الصادرات، ولا سيما صادرات أشباه الموصلات

