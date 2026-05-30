ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية الكورية الجنوبية إلى 7.86 مليارات دولار ‏

سيئول-سانا
أعلنت وزارة سلامة الأغذية والأدوية في كوريا الجنوبية، أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية بلغت 7.86 مليارات دولار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 8.3 بالمئة مقارنة بعام 2024.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” اليوم السبت، عن بيانات مشتركة صادرة عن وزارة سلامة الأغذية والأدوية والخدمة الوطنية لمعلومات سلامة الأغذية قولها: إن هذا النمو جاء مدفوعاً بارتفاع الطلب الخارجي على منتجات الراميون (المعكرونة سريعة التحضير) والكيمباب المجمد وأوراق الأعشاب البحرية المحمصة.
وأظهرت البيانات أن قيمة إنتاج الصناعات الغذائية بلغت 119.73 تريليون وون خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 4.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار النمو في هذا القطاع.
وشكل إنتاج الصناعات الغذائية 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، و16.4 بالمئة من إجمالي إنتاج قطاع التصنيع في البلاد.
وكان بنك كوريا المركزي أعلن في الثامن من الشهر الجاري، أن البلاد سجلت أكبر فائض شهري في الحساب الجاري على الإطلاق خلال شهر آذار الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في الصادرات، ولا سيما صادرات أشباه الموصلات