البورصات الخليجية تغلق على ارتفاع مع تحسن معنويات المستثمرين

دبي-سانا



أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع، مع تحسن أداء المؤشرات الرئيسية وعودة بعض الثقة إلى المستثمرين، رغم استمرار حالة الحذر المرتبطة بالتطورات الإقليمية، وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة والاقتصاد.



وسجلت بورصة قطر أفضل أداء بين الأسواق الخليجية، إذ ارتفع مؤشرها بأكثر من واحد بالمئة في ختام التداولات، ليغلق فوق مستوى عشرة آلاف نقطة، مدعوماً بأداء عدد من الأسهم القيادية.



كما أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على مكاسب جماعية، حيث سجل المؤشر الأول ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 0.1 بالمئة، في حين واصلت السوق السعودية تداولاتها فوق مستوى 10700 نقطة مع تسجيل ارتفاعات محدودة.



وفي المقابل، شهدت الأسواق الإماراتية تراجعات في بداية الأسبوع، قبل أن تتباين التحركات خلال الجلسة، حيث تراجع مؤشر سوق دبي في مستهل التداولات إلى ما دون مستوى 5800 نقطة.



وتأتي تقلبات الأسواق الخليجية في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى تقلبات في أسعار النفط، وحركة العملات والأسهم خلال الفترة الأخيرة.



ويترقب المستثمرون تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، إلى جانب توجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة والتضخم، باعتبارها عوامل رئيسية مؤثرة في اتجاهات الأسواق خلال المرحلة المقبلة.