دراسة: اقتصاد بريطانيا يخسر نحو 6 بالمئة من نموه المحتمل جراء بريكست

لندن-سانا‏

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن الاقتصاد البريطاني فقد نحو 6 بالمئة من نموه المحتمل ‌‏نتيجة التداعيات المتراكمة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ‌‏مقارنة بالمسار الذي كان يمكن أن يسلكه لو بقيت لندن داخل التكتل.‏

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الجمعة، أن الدراسة التي أعدها محلّلون ‏استناداً إلى ‏بيانات داخلية من بنك إنكلترا المركزي، أظهرت أن نصف الخسارة التي مُني ‏بها الاقتصاد تعود ‏إلى حالة المفاجأة وعدم اليقين التي سادت مباشرة بعد التصويت ‏لصالح “بريكست” عام 2016‏، بينما ‏يُعزى النصف الآخر إلى ارتفاع الحواجز التجارية ‏عقب خروج بريطانيا من الاتحاد ‏الجمركي والسوق الموحدة عام 2021.‏

وأشار معدّو الدراسة إلى أن المملكة المتحدة كانت تسجل نمواً قوياً قبل الاستفتاء، وكان ‌‏بإمكانها مواكبة جزء من النمو الأمريكي لولا الاضطرابات التي أعقبت التصويت، ‌‏موضحين أن أثر الخروج لم يظهر فورياً بل تراكم تدريجياً على مدى عشر سنوات.‏

وكان محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي قد أكد في أيار الماضي أن مستوى النشاط ‌‏الاقتصادي في بريطانيا “انخفض بشكل ملحوظ” نتيجة “بريكست”.‏

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن عقد قمة ‌‏مشتركة في الـ 22 من تموز المقبل لمناقشة إعادة ضبط العلاقات بينهما بعد خروج لندن من ‏الاتحاد عام ‌‏2020، وفي وقت تُظهر أحدث استطلاعات الرأي تزايد خيبة الأمل الشعبية ‏في بريطانيا ‏من مسار بريكست، حيث يطالب نحو نصف البريطانيين بإجراء استفتاء ثانٍ ‏حول ‏مستقبل العلاقة مع أوروبا.‏

وبريكست هو اختصار لعبارة “‏British Exit‏”، أي خروج بريطانيا من الاتحاد ‏الأوروبي، حيث صوّت البريطانيون في الـ 23 من حزيران 2016 بنسبة 52% لصالح ‏الخروج لتبدأ بعدها مفاوضات طويلة بين لندن وبروكسل حول التجارة، والحدود، ‏والهجرة، والقوانين، لتخرج بعدها بريطانيا رسمياً من الاتحاد في الـ 31 من كانون الثاني ‌‏2020، ثم دخلت مرحلة انتقالية انتهت في كانون الأول 2020.‏