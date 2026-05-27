النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها أربعة بالمئة أمس الثلاثاء، بينما يترقب المتعاملون أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.52 دولار أو 1.53 بالمئة إلى 98.06 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.90 دولار أو 2.02 بالمئة إلى 91.99 دولاراً للبرميل.

وقفزت أسعار النفط أمس بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن شن ‏هجمات على ‏مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران، بالإضافة ‏إلى ‏استهداف زوارق حاولت زرع ألغام، غير أن أنباء عن عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال من مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية، رفعت التوقعات باحتمال إعادة فتح الممر المائي قريباً، ما سيزيد من الإمدادات العالمية.

