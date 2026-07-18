37 مليار يورو حجم تجارة السيارات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال عام 2025

أنقرة-سانا

بلغ حجم التبادل التجاري في قطاع السيارات بين تركيا والاتحاد الأوروبي 37 مليار يورو خلال عام 2025، وفق بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن البيانات قولها، اليوم السبت: إن الاتحاد الأوروبي صدّر إلى تركيا 811 ألفاً و957 سيارة جديدة بقيمة 18.8 مليار يورو، بزيادة قدرها 24.8 بالمئة مقارنة بعام 2024، لتصبح تركيا ثالث أكبر سوق لصادرات السيارات الجديدة من الاتحاد، بحصة بلغت 11.1 بالمئة من إجمالي صادراته في هذا القطاع.

وفي المقابل، صدّرت تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي 797 ألفاً و721 سيارة جديدة بقيمة 18.2 مليار يورو، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 18.5 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن السيارات الكهربائية شكلت 17.4 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، فيما بلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 1.3 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي استحوذت على 49 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في تركيا خلال عام 2025.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع، مارتا كوس، أكدا في 4 شباط الماضي في بيان مشترك، على القيمة الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والمرونة الاقتصادية.