قوة الفضاء الأمريكية تمنح شركة “سبيس إكس” عقداً بقيمة 4.16 مليارات ‏دولار

واشنطن-سانا‏

أعلنت قوة الفضاء التابعة للقوات المسلحة الأمريكية اليوم الجمعة، منح شركة ‌‏”سبيس إكس” لتكنولوجيا الفضاء عقداً بقيمة 4.16 مليارات دولار، وذلك في ‏إطار برنامج عسكري مخصص لرصد وتتبع الأهداف الجوية من الفضاء‎.

ونقلت رويترز عن قوة الفضاء الأمريكية قولها في بيان: “إن العقد يندرج ‏ضمن برنامج مؤشر الأهداف المتحركة الفضائي المتقدم، الذي يهدف إلى ‏بناء نظام متكامل يربط بين أجهزة الاستشعار الفضائية، ووصلات ‏الاتصالات الآمنة، والمعالجة الأرضية للبيانات”، متوقعة أن يثمر هذا ‏المشروع عن إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية بحلول عام ‌‏2028 لتعزيز القدرات الاستطلاعية للقوات المشتركة‎.‎

وأشار البيان إلى أن “سبيس إكس” تأتي ضمن مجموعة من الموردين ‏المعتمدين للبرنامج، حيث تعتزم الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ‏بتقييم يتجاوز 1.75 تريليون دولار، في حين يُنتظر صدور عقود إضافية ‏لشركات أخرى خلال العام المقبل‎.‎

وكانت قوة الفضاء الأمريكية منحت شركة “سبيس إكس” خلال الأسبوع ‏الجاري عقداً آخر بقيمة 2.29 مليار دولار، يهدف إلى بناء شبكة اتصالات ‏آمنة وعالية السرعة عبر الأقمار الصناعية، لربط أجهزة الاستشعار العسكرية ‏ومنصات الأسلحة على المستوى العالمي‎.‎