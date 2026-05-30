قوة الفضاء الأمريكية تمنح شركة “سبيس إكس” عقداً بقيمة 4.16 مليارات ‏دولار

واشنطن-سانا
أعلنت قوة الفضاء التابعة للقوات المسلحة الأمريكية اليوم الجمعة، منح شركة ”سبيس إكس” لتكنولوجيا الفضاء عقداً بقيمة 4.16 مليارات دولار، وذلك في إطار برنامج عسكري مخصص لرصد وتتبع الأهداف الجوية من الفضاء.
ونقلت رويترز عن قوة الفضاء الأمريكية قولها في بيان: “إن العقد يندرج ضمن برنامج مؤشر الأهداف المتحركة الفضائي المتقدم، الذي يهدف إلى بناء نظام متكامل يربط بين أجهزة الاستشعار الفضائية، ووصلات الاتصالات الآمنة، والمعالجة الأرضية للبيانات”، متوقعة أن يثمر هذا المشروع عن إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية بحلول عام 2028 لتعزيز القدرات الاستطلاعية للقوات المشتركة.
وأشار البيان إلى أن “سبيس إكس” تأتي ضمن مجموعة من الموردين المعتمدين للبرنامج، حيث تعتزم الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي بتقييم يتجاوز 1.75 تريليون دولار، في حين يُنتظر صدور عقود إضافية لشركات أخرى خلال العام المقبل.
وكانت قوة الفضاء الأمريكية منحت شركة “سبيس إكس” خلال الأسبوع الجاري عقداً آخر بقيمة 2.29 مليار دولار، يهدف إلى بناء شبكة اتصالات آمنة وعالية السرعة عبر الأقمار الصناعية، لربط أجهزة الاستشعار العسكرية ومنصات الأسلحة على المستوى العالمي.