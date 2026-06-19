النفط يعاود الارتفاع مع تزايد الضبابية حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية

لندن–سانا

عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الجمعة وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية تثبيت الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إلغاء جولة محادثات كانت مقررة في سويسرا وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت رويترز أن خام برنت صعد 0.64 % ليصل إلى 80.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.7% إلى 77.88 دولاراً.

ويتجه الخامان نحو تسجيل خسارة أسبوعية تقارب 8 %، في حين ارتفع عقد آب الأكثر تداولاً للخام الأمريكي 59 سنتاً إلى 76.44 دولاراً.

وكانت أسعار النفط تراجعت أمس الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ آذار الماضي بعد عبور عدة ناقلات، بينها ثلاث سعودية تحمل ستة ملايين برميل، مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب.

ويتوقع محللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في الخليج إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني، ما يزيد الإمدادات.

مخاوف هرمز مستمرة

ورغم هذه التوقعات يبقى التفاؤل حذراً، حيث أوضحت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندانا إنسايتس المتخصصة في تحليل الاسواق، أن الأسعار ربما بلغت قاعها، لكنها أشارت إلى مخاوف من موجة تقلبات جديدة مع ظهور مؤشرات على تعثر مذكرة التفاهم، مضيفة: إن الأجواء الجيوسياسية الحالية لا تمنح السوق الثقة الكافية بعودة الملاحة عبر مضيق هرمز.

بدوره قال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى مؤسسة KCM العالمية: إن المتعاملين ينتظرون “أدلة واضحة” على عودة حركة الناقلات عبر المضيق إلى طبيعتها قبل أن تتجه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض، مشيراً إلى أن الشكوك ستظل قائمة ما لم تستأنف الناقلات تحركها المنتظم.

وكان نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب.

ويرى محللون أن التجارة قد تعود إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة إذا صمد الاتفاق.

وفي الشرق الأوسط، بدأت شركات النفط الاستعداد لاستئناف التصدير؛ إذ أعلنت مؤسسة البترول الكويتية رفع “جميع إشعارات القوة القاهرة” الصادرة خلال الحرب، بينما أكد وزير النفط العراقي باسم محمد جاهزية الحقول لاستئناف الإنتاج تدريجياً حتى العودة إلى المستويات السابقة.

لكن استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان يثير تساؤلات حول قدرة الاتفاق الأمريكي الإيراني على الصمود.