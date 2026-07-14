ارتفاع أسعار شحنات النفط الفورية من الشرق الأوسط إثر تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران

سنغافورة/نيودلهي-سانا

ارتفعت أسعار شحنات النفط الخام الفورية من الشرق الأوسط إلى مستويات تجاوزت أسعار العقود الآجلة للأشهر المقبلة، وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثر صادرات النفط وحركة الشحن عبر مضيق هرمز إثر التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع مشترين آسيويين إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء عن مصادر في قطاعي التجارة والشحن قولها: إن الهجوم الأخير على الناقلتين الإماراتيتين في مضيق هرمز قد يدفع شركات الشحن إلى تجنب دخول الخليج العربي لتحميل النفط، في وقت تراقب فيه الشركات التي استأجرت سفناً بالفعل تطورات الأوضاع عن كثب.

وأضافت المصادر: إن هذا التطور أثار مخاوف لدى شركات التكرير بشأن تسليم شحناتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح متعاملون أن فروق الأسعار الشهرية لشحنات خام دبي القياسي تحولت إلى حالة التراجع السعري الآجل، إذ أصبحت الأسعار الفورية أعلى بنحو دولار واحد للبرميل من أسعار العقود الآجلة للتسليم في الأشهر اللاحقة، بعد أن ظلت طوال الأسابيع الثلاثة الماضية في حالة الارتفاع السعري الآجل.

توقعات بشأن صادرات “أدنوك”

وأشار متعاملون إلى أنه من المتوقع أن تلجأ شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” إلى مخزوناتها في ميناء الفجيرة لتلبية التزاماتها، بعد أن باعت أكثر من 70 مليون برميل من الخام للتسليم بين حزيران وآب، إلا أن تباطؤ عمليات النقل البحري قد يؤدي إلى تأخير بعض الشحنات.

وقال مصدر في قطاع التكرير بالهند: إن الشركة قد ترسي عطاءً جديداً في وقت لاحق من الأسبوع، الأمر الذي قد يقلص الخصومات على شحناتها، ويزيد الطلب على الشحنات المقرر تحميلها في أيلول وتشرين الأول.

إمدادات بديلة للمصافي الآسيوية

وأكدت مصادر تجارية بحسب رويترز، أن المصافي الآسيوية قد تضطر إلى الاعتماد على إمدادات بديلة من غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، فيما يرجح أن تزيد المصافي الهندية مشترياتها من النفط الروسي.

وأشار مصدر في قطاع التكرير الهندي إلى أن المصافي تمتلك مخزونات كافية حالياً، إلا أن الإمدادات قد تتراجع بحلول أيلول إذا استمر تعطل الإمدادات لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً.

وأدى التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران إلى تعزيز أسعار الشحنات الفورية، ورفع هوامش أرباح المصافي للمنتجات المكررة في آسيا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، وإعلان دولة الإمارات استهداف ناقلتي النفط “ممباسا” و”الباهية” بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العُمانية.