تراجع أسعار النفط مع بدء تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا‏

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل توقعات بزيادة الإمدادات إلى الأسواق، بعد ‏بدء عبور عدد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب توقيع اتفاق مؤقت بين ‏الولايات المتحدة وإيران.‏

وبحسب وكالة رويترز، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أي بنسبة ‌‏0.68 بالمئة، لتصل إلى 78.31 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 46 سنتاً، أي بنسبة 0.60 بالمئة، ليصل إلى 76.14 دولاراً للبرميل.‏

وأغلق عقد تموز، وهو أقرب استحقاق، على تراجع قبل انتهاء تداوله يوم الإثنين ‏الماضي، فيما سجل عقد آب الأكثر نشاطاً 75.06 دولاراً للبرميل منخفضاً 79 سنتاً.‏

وجاء هذا التراجع بعد أن هبط الخامان في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل ‏آذار، عقب عبور عدد من ناقلات النفط، بينها ناقلات ترفع العلم السعودي، لمضيق ‏هرمز، في أعقاب الاتفاق المعلن بين واشنطن وطهران.‏

ويرى محللون أن الاتفاق قد يؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من النفط العالق في منطقة ‏الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى احتمال رفع العقوبات المفروضة على ‏صادرات النفط الإيرانية، ما قد يرفع مستويات الإمدادات.‏

وبحسب محللين في أسواق الطاقة فإن المتعاملين يترقبون تأكيدات واضحة حول انتظام ‏حركة الناقلات عبر المضيق قبل اتخاذ مواقف أكبر في السوق، مشيرين إلى أن حالة ‏عدم اليقين لا تزال قائمة وتحد من استمرار الهبوط.‏

يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، كان نحو ‏خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز، ما ‏يجعل استقرار الملاحة فيه عاملاً رئيسياً في توازن أسواق الطاقة العالمية.‏