تراجع أسعار النفط مع بدء تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل توقعات بزيادة الإمدادات إلى الأسواق، بعد بدء عبور عدد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب توقيع اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب وكالة رويترز، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أي بنسبة 0.68 بالمئة، لتصل إلى 78.31 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتاً، أي بنسبة 0.60 بالمئة، ليصل إلى 76.14 دولاراً للبرميل.
وأغلق عقد تموز، وهو أقرب استحقاق، على تراجع قبل انتهاء تداوله يوم الإثنين الماضي، فيما سجل عقد آب الأكثر نشاطاً 75.06 دولاراً للبرميل منخفضاً 79 سنتاً.
وجاء هذا التراجع بعد أن هبط الخامان في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل آذار، عقب عبور عدد من ناقلات النفط، بينها ناقلات ترفع العلم السعودي، لمضيق هرمز، في أعقاب الاتفاق المعلن بين واشنطن وطهران.
ويرى محللون أن الاتفاق قد يؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من النفط العالق في منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى احتمال رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ما قد يرفع مستويات الإمدادات.
وبحسب محللين في أسواق الطاقة فإن المتعاملين يترقبون تأكيدات واضحة حول انتظام حركة الناقلات عبر المضيق قبل اتخاذ مواقف أكبر في السوق، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة وتحد من استمرار الهبوط.
يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، كان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل استقرار الملاحة فيه عاملاً رئيسياً في توازن أسواق الطاقة العالمية.