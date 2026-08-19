هبوط أسعار الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر

واشنطن-سانا



تراجعت أسعار الدولار قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها التي سجلتها مؤخراً، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.



وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، انخفض إلى 99.65 في حين ارتفع اليورو إلى 1.1577 دولار ليبقى قريباً من أعلى مستوى له في شهرين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار، محافظاً على قربه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



وتوقفت موجة البيع في سندات الخزانة الأمريكية مؤقتاً على ما يبدو، في أسبوع يفتقر إلى بيانات اقتصادية مهمة أو محفزات واضحة أخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.702 بالمئة، بينما انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاما إلى 5.282 بالمئة.



وينصب تركيز الأسواق الآن على محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.