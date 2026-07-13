أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1% مع صعود النفط ومخاوف إغلاق مضيق هرمز‏

لندن-سانا‏

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، إثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط ‌‏الناجم عن المخاوف من إغلاق مضيق هرمز‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 4072.78 دولاراً للأوقية، كما ‌‏انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم آب بنسبة 0.8 بالمئة مسجلة 4081.70 دولاراً‎.‎

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، أنهت الأسواق تعاملاتها على انخفاض جماعي، حيث تراجعت الفضة بنسبة 1.6 ‌‏بالمئة لتصل إلى 58.89 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1610.22 دولارات، بينما سجل البلاديوم ‌‏تراجعاً بنسبة 1.3 بالمئة ليستقر عند 1260.15 دولاراً‎.‎

ويعكس الانخفاض الأخير في أسعار الذهب تأثراً مباشراً بالمخاوف الاقتصادية الناجمة عن عودة التوترات في منطقة الخليج ‌‏العربي وتوقف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يضع المعدن الأصفر أمام اختبارات حاسمة لتحديد مستوياته السعرية ‌‏المقبلة تبعاً لاستقرار حركة التجارة الدولية وأسواق النفط العالمية‎.‎