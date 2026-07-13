أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1% مع صعود النفط ومخاوف إغلاق مضيق هرمز‏

لندن-سانا
انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، إثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن المخاوف من إغلاق مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 4072.78 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم آب بنسبة 0.8 بالمئة مسجلة 4081.70 دولاراً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، أنهت الأسواق تعاملاتها على انخفاض جماعي، حيث تراجعت الفضة بنسبة 1.6 بالمئة لتصل إلى 58.89 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1610.22 دولارات، بينما سجل البلاديوم تراجعاً بنسبة 1.3 بالمئة ليستقر عند 1260.15 دولاراً.
ويعكس الانخفاض الأخير في أسعار الذهب تأثراً مباشراً بالمخاوف الاقتصادية الناجمة عن عودة التوترات في منطقة الخليج العربي وتوقف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يضع المعدن الأصفر أمام اختبارات حاسمة لتحديد مستوياته السعرية المقبلة تبعاً لاستقرار حركة التجارة الدولية وأسواق النفط العالمية.