مجلس الوزراء السعودي يرحب بقرار رفع سوريا من قائمة الإرهاب ويجدد دعمه لاستقرارها

الرياض-سانا

رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، مجدداً دعمه لاستقرارها.

وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى، الأربعاء الماضي، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً ‌‏لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.

وفي سياق آخر، أدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن، مؤكداً رفضه التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها مبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

كما رحب بتأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة.

وتعرضت دول الخليج العربية والأردن لاعتداءات إيرانية على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع داخل إيران، بعد تنفيذ الأخيرة هجمات صاروخية طالت أراضي عدد من الدول العربية.