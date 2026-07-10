انخفاض أسعار الذهب مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع اتجاهها لتسجيل تراجع أسبوعي، بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز، أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4103.23 دولارات للأوقية (الأونصة)، لتصل خسائره منذ بداية الأسبوع إلى 1.7 بالمئة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.7 بالمئة إلى 4113.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 59.56 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1616.72 دولاراً، وزاد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1274.50 دولاراً.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أكثر من واحد بالمئة، يوم أمس الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس، إلى أدنى مستوى له في أسبوع.