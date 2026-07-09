الدولار يتراجع وسط مخاوف من تصعيد أمريكي–إيراني

واشنطن-سانا

انخفض الدولار، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتركيز المستثمرين على ضغوط التضخم المحتملة بسبب استقرار بيانات سوق العمل.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، هبط بنسبة 0.09 بالمئة إلى 100.93 نقطة، في حين ارتفع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.1434 دولار.

وانخفض الدولار 0.15 بالمئة مقابل الين إلى 162.31 يناً، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.3391 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.343 دولار. وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 من شهر حزيران الماضي مذكرة تفاهم، لمعالجة عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، غير أن اليومين الماضيين شهدا عشرات الضربات الأمريكية على إيران بعد استهداف الأخيرة سفناً في المضيق.