“أكساد” تبحث مع السفير الأردني في سورية تطوير التعاون الزراعي

دمشق-سانا

بحث مدير منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” نصر الدين العبيد مع السفير الأردني في سوريا سفيان القضاة، في مقر “أكساد” بدمشق، تفعيل التعاون وآفاق تطويره مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعرض العبيد أعمال أكساد وهيكليتها المتطورة ودورها الريادي في التنمية الزراعية المستدامة للمنطقة العربية كأحد أهم الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية، وأبرز أنشطتها ومشاريعها الرامية إلى مكافحة التصحر وتنمية الموارد الطبيعية وتطوير التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات المناخية.

وتطرق إلى برامج أكساد في مجال الثروة الحيوانية لتطوير السلالات المحلية للماعز والأغنام العواس والإبل، بهدف زيادة إنتاجيتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، كما أشار إلى النجاحات المحققة في قطاع المحاصيل الحقلية، من خلال تطوير أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف من القمح والشعير، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لنشر زراعة الصبار الأملس.

وأعرب السفير القضاة عن تقدير المملكة الأردنية الهاشمية للخبرات العلمية والبحثية المتميزة التي تمتلكها منظمة أكساد، والتي أثبتت فعاليتها في دعم القطاع الزراعي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص بلاده على تفعيل وتوسيع آفاق التعاون في المشاريع المستقبلية، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية الراهنة، وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتسعى “أكساد” بشكل منتظم إلى تعزيز وتطوير علاقات تعاونها مع الدول العربية، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون المشترك، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والزراعة المستدامة.