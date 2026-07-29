المركزي السوري يوقع اتفاقية لفتح حساب لدى البنك المركزي التركي

دمشق-سانا
وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، اتفاقية فتح حساب رسمي لدى المركزي التركي في مبنى المصرف بدمشق، بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية، والارتقاء بالتعاون المصرفي والتجاري بين البلدين.
وقال المدير المشرف في مصرف سوريا المركزي عمر الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء: إن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة رئيس البنك المركزي التركي إلى سوريا، موضحاً أنها ليست زيارة بروتوكولية فقط، وإنما سبقتها مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في تركيا، ودمشق مؤخراً.
وأوضح الحلبي أن هذه الزيارة توجت اليوم بتوقيع اتفاقية فتح حساب لمصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي، لافتاً إلى أنها جزء من الاستراتيجية التي يعمل عليها المركزي السوري لإعادة تفعيل شبكة حساباته لدى البنوك المراسلة، التي يعد البنك المركزي التركي بنكاً مراسلاً مهماً بينها، ولا سيما في ظل التعاون التجاري القائم بين البلدين الجارين.
وبين الحلبي أنه تم الاتفاق أيضاً على مجموعة من مجالات التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القضايا، كأنظمة الدفع، والعديد من الجوانب التقنية والمالية الأخرى، وذلك ضمن الاستراتيجية التي يعمل عليها مصرف سوريا المركزي لتحديث أنظمة الدفع في الجمهورية العربية السورية.
وحول الاجتماعات التحضيرية التي سبقت التوقيع أشار الحلبي إلى أنه تمت خلالها مناقشة عدة ملفات، منها سحب الليرة التركية من شمال سوريا، والتعاون في مجال الحسابات المراسلة، وفتح حساب لمصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي، والذي تم اليوم بتوقيع الاتفاقية، إلى جانب العمل على مساعدة المصارف السورية لتكون لها أيضاً حسابات مراسلة في تركيا.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي السابق عبد القادر الحصرية أكد في العاشر من نيسان الماضي أن المركزي في المراحل النهائية لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي في تركيا، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية في المجالات النقدية والمصرفية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.