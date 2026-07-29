المركزي السوري يوقع اتفاقية لفتح حساب لدى البنك المركزي التركي

دمشق-سانا‏

وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع رئيس البنك ‏المركزي ‏التركي فاتح كاراهان، اتفاقية فتح حساب رسمي لدى المركزي التركي في مبنى ‏المصرف بدمشق، بهدف ‏تسهيل ‏المعاملات المالية والتجارية، والارتقاء بالتعاون ‏المصرفي والتجاري بين البلدين.‏

وقال المدير المشرف في مصرف سوريا المركزي عمر الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم ‏الأربعاء: إن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة رئيس البنك المركزي التركي إلى سوريا، ‏موضحاً أنها ليست زيارة بروتوكولية فقط، وإنما سبقتها مجموعة من الاجتماعات ‏التحضيرية التي عقدت في تركيا، ودمشق مؤخراً.‏

وأوضح الحلبي أن هذه الزيارة توجت اليوم بتوقيع اتفاقية فتح حساب لمصرف سوريا ‏المركزي لدى البنك المركزي التركي، لافتاً إلى أنها جزء من الاستراتيجية التي يعمل ‏عليها المركزي السوري لإعادة تفعيل شبكة حساباته لدى البنوك المراسلة، التي ‏يعد البنك المركزي التركي بنكاً مراسلاً مهماً بينها، ولا سيما في ظل التعاون التجاري ‏القائم بين البلدين الجارين.‏

وبين الحلبي أنه تم الاتفاق أيضاً على مجموعة من مجالات التعاون وتبادل الخبرات في ‏عدد من القضايا، كأنظمة الدفع، والعديد من الجوانب التقنية والمالية الأخرى، وذلك ‏ضمن الاستراتيجية التي يعمل عليها مصرف سوريا المركزي لتحديث أنظمة الدفع في ‏الجمهورية العربية السورية.‏

وحول الاجتماعات التحضيرية التي سبقت التوقيع أشار الحلبي إلى أنه تمت خلالها مناقشة ‏عدة ملفات، منها سحب الليرة التركية من شمال سوريا، والتعاون في مجال الحسابات ‏المراسلة، وفتح حساب لمصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي، والذي تم ‏اليوم بتوقيع الاتفاقية، إلى جانب العمل على مساعدة المصارف السورية لتكون لها أيضاً ‏حسابات مراسلة في تركيا.‏

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي السابق عبد القادر الحصرية أكد في العاشر من ‏نيسان الماضي أن المركزي في المراحل النهائية لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع ‏البنك المركزي في تركيا، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية في المجالات النقدية ‏والمصرفية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.‏