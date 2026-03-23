تراجع أسعار النفط بعد تأجيل ترامب الضربات على محطات الطاقة الإيرانية

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات “مثمرة” خلال اليومين الماضيين، وأنه سيوقف الضربات على محطات الطاقة الإيرانية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13.7% إلى 96.72 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2022.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً جديداً مع افتتاح التداولات في وقت سابق اليوم الإثنين، حيث قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط المعيار الأمريكي بنسبة 1.78 بالمئة ليصل إلى 100,10 دولار للبرميل.