كندا تطلق مشروع خط أنابيب جديد لتعزيز صادرات النفط نحو آسيا

أوتاوا-سانا‏

أعلنت كندا اليوم الجمعة عن مشروع ضخم لإنشاء خط أنابيب نفطي جديد يمتد من ‏مقاطعة ألبرتا إلى ساحل المحيط الهادئ، بطاقة مليون برميل يومياً، بهدف زيادة ‏صادرات النفط إلى الأسواق الآسيوية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. ‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المشروع الذي كشف عنه رئيس الوزراء الكندي مارك ‏كارني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة كندا كرابع أكبر منتج للنفط في العالم.‏

وأوضحت دانييل سميث رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، أن أعمال البناء قد تبدأ في أيلول ‌‏2027، مشيرة إلى أن المشروع يأتي بعد أشهر من المفاوضات لتحقيق توازن بين ‏الضغوط الاقتصادية وسياسات حماية البيئة. ‏

وسيُنفذ الخط عبر شراكة بين شركة” ترانس ماونتن “الحكومية وشركة” بمبينا بايبلاين‏”، التي ستمتلك حصة أولية تبلغ 10% قابلة للزيادة إلى 20% بعد التشغيل.‏

ويواجه المشروع تحديات تنظيمية مشابهة لتلك التي واجهتها توسعة خط “ترانس ماونتن” ‏سابقاً، والتي ارتفعت تكلفتها من 4.5 مليارات دولار كندي إلى 34 ملياراً خلال أربع ‏سنوات. ‏

ومع ذلك، تسعى الحكومة الفيدرالية في كندا ومقاطعة ألبرتا إلى تسريع الموافقات عبر ‏مكتب المشروعات الكبرى، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين ‏وربط المشروع بمبادرات احتجاز الكربون وتخزينه.‏

كما وقّعت الحكومة اتفاقات مع شركة بريتيش كولومبيا للنفط لدعم البنية التحتية في ميناء ‏فانكوفر، مع الإبقاء على الحظر المفروض على ناقلات النفط في الساحل الشمالي ‏الغربي، ما فتح الباب أمام موقف أكثر مرونة من رئيس وزراء المقاطعة ديفيد إيبي تجاه ‏المشروع.‏

وتسعى كندا إلى توسيع منافذ تصدير النفط، وخصوصاً نحو آسيا، لتقليل الاعتماد على ‏السوق الأمريكية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من صادرات الخام الكندي.‏

وفي الوقت نفسه، تتعرض كندا لضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة سياسات الرسوم ‏الجمركية الأمريكية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن أسواق بديلة وتعزيز مكانتها كمورد ‏عالمي للطاقة، وخاصة مع سعي الدول الآسيوية إلى تنويع مصادر الإمدادات بعد ‏اضطرابات سوق النفط المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.‏