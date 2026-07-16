اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية تعتمد نشرة يومية للمشتقات النفطية

دمشق-سانا



أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أنها عقدت اجتماعها يوم أمس الأربعاء، وأقرت تطوير آلية التسعير من خلال اعتماد نشرة أسعار يومية للمشتقات النفطية، بما يتيح مراجعة الأسعار وفق المتغيرات في الأسواق العالمية.



وأوضحت اللجنة في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن إصدار نشرة أسعار يومية لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار كل يوم، وإنما مراجعة الأسعار بشكل يومي، ولا يتم تعديلها إلا عندما تستوجب المتغيرات ذلك.



وبيّنت اللجنة أن تعديل الأسعار الذي صدر اليوم جاء نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، وانعكاس ذلك على مؤشرات التسعير المعتمدة.



وأضافت اللجنة إن اعتماد النشرة اليومية يهدف إلى أن تكون أي تعديلات مستقبلية، ارتفاعاً أو انخفاضاً، أكثر تدرجاً، بما يعزز استقرار السوق، ويحد من الإشاعات والتوقعات المرتبطة بمواعيد تعديل الأسعار، ويضمن استمرار توافر المشتقات النفطية للمواطنين.



وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، أكدت في الـ 26 من حزيران الماضي أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج ‏مؤسسي حديث، يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يضمن مواكبة المتغيرات ‏المستمرة، وتحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.‏