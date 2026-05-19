توقيع اتفاقية لتشغيل مرفأين جافين في المنطقة الحرة بعدرا والمنطقة الحرة بحلب

دمشق-سانا

وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رسمياً مع شركة CMA CGM العالمية، الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، اتفاقية لتشغيل مرفأين جافين ضمن المنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق، والمنطقة الحرة في حلب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في سوريا.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، ومدير شركة CMA CGM في منطقة الشرق الأوسط جوزيف دقاق، حيث ستتولى الشركة بموجب الاتفاق، إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويرفع جاهزية البنية التحتية المرتبطة بحركة التجارة والنقل.

وقام رئيس الهيئة ومدير الشركة بزيارة لمتابعة انطلاق الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع من مرفأ اللاذقية إلى المرفأ الجاف في المنطقة الحرة بعدرا، بعد توقف دام 14 عاماً، حيث وصلت الرحلة الأولى وعلى متنها عشرات الحاويات، في خطوة تعكس عودة تفعيل خطوط النقل السككي وربط المرافئ البحرية بالمراكز اللوجستية الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور الموانئ الجافة كمراكز لوجستية داعمة لحركة التجارة والنقل، من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والمنافذ الحدودية والموانئ الجافة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع، وخفض التكاليف، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.