أرامكو تستأنف تحميل النفط من ميناء رأس تنورة بعد توقف أربعة أشهر

سنغافورة-سانا
استأنفت شركة أرامكو السعودية تحميل شحنات النفط الخام من ميناء رأس تنورة، بعد توقف استمر قرابة أربعة أشهر.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن، قولها: تم تحميل ناقلتين عملاقتين للنفط في الميناء، فيما تنتظر ناقلة ثالثة دورها للتحميل، بعد أن كانت الشركة قد حولت صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر إثر إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.
ويأتي استئناف عمليات التحميل في ظل زيادة منتجي الشرق الأوسط صادراتهم، عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
يشار إلى أن شركة أرامكو أعلنت في الـ 18 من حزيران الجاري، أنها تدرس توسيع مرافق التخزين التابعة لها حول العالم، في ظل الاضطرابات التي شهدتها إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز جراء الحرب في الشرق الأوسط.
وتعد “أرامكو” أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، وهي شركة وطنية مملوكة للمملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس في مدينة الظهران، وتعد العمود الفقري للاقتصاد السعودي، كما تلعب دوراً رئيساً في إمدادات الطاقة العالمية.