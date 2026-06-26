أرامكو تستأنف تحميل النفط من ميناء رأس تنورة بعد توقف أربعة أشهر

سنغافورة-سانا‏

استأنفت شركة أرامكو السعودية تحميل شحنات النفط الخام من ميناء رأس تنورة، بعد ‏توقف استمر قرابة أربعة أشهر.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن، قولها: تم ‏تحميل ناقلتين عملاقتين للنفط في الميناء، فيما تنتظر ناقلة ثالثة دورها للتحميل، بعد أن ‏كانت الشركة قد حولت صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر إثر إغلاق مضيق ‏هرمز خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي‎.‎

ويأتي استئناف عمليات التحميل في ظل زيادة منتجي الشرق الأوسط صادراتهم، عقب ‏التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران‎.‎

يشار إلى أن شركة أرامكو أعلنت في الـ 18 من حزيران الجاري، أنها تدرس توسيع مرافق ‏التخزين التابعة لها حول العالم، في ظل الاضطرابات التي شهدتها إمدادات الطاقة عبر ‏مضيق هرمز جراء الحرب في الشرق الأوسط‎.‎

وتعد “أرامكو” أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، وهي شركة وطنية ‏مملوكة للمملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس في مدينة الظهران، وتعد العمود ‏الفقري للاقتصاد السعودي، كما تلعب دوراً رئيساً في إمدادات الطاقة العالمية‎.‎