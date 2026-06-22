الذهب يرتفع مدعوماً بتطورات محادثات واشنطن وطهران

الذهب الذهب يرتفع مدعوماً بتطورات محادثات واشنطن وطهران

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مدعومةً بتطورات إيجابية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حدّت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4197.41 دولاراً للأونصة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ الـ 11 من حزيران، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4215.90 دولاراً.

وجاء دعم الأسعار بعد أن أشارت تطورات دبلوماسية إلى إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين، وسط حديث عن خارطة طريق محتملة للتوصل إلى اتفاق خلال 60 يوماً، وفق مصادر دبلوماسية.

وضغطت التوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية على السوق، مع ترجيح المستثمرين رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، ما يعزز قوة الدولار ويحدّ عادةً من جاذبية الذهب.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.8 بالمئة إلى 66.10 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1667.97 دولاراً، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1 بالمئة إلى 1270.41 دولاراً.

وكانت قطر وباكستان أكدتا، في بيان مشترك في وقت سابق اليوم، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى التي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بمدينة لوسيرن السويسرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وإيران.

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