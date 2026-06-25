ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم في أمريكا فوق 4% ويزيد من ضغوط رفع الفائدة

واشنطن-سانا‏

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً جديداً في التضخم مدفوعاً بصعود أسعار الطاقة، إذ ارتفع مؤشر ‌‏نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – إلى 4.1% في أيار، ‌‏متجاوزاً 4% للمرة الأولى منذ 2023، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي نقلتها ‏CNN‏ ‌‏الاقتصادية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تداخل عوامل الطاقة والتوترات الجيوسياسية مع حالة عدم استقرار ‏نسبي في الأسعار، ما يعيد ملف السياسة النقدية إلى صدارة المشهد الاقتصادي الأمريكي.‏

التضخم يعود فوق 4%..

وأفادت ‏CNN‏ الاقتصادية في تقرير لها بأن هذا الارتفاع في معدلات التضخم جاء مدفوعاً بشكل ‏رئيسي بزيادة أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس ‏مباشرة على أسعار البنزين داخل السوق الأمريكية.‏

وأوضحت البيانات أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، بما يتوافق مع توقعات ‏اقتصاديين استطلعت آراءهم رويترز، بينما سجل التضخم العام أكبر زيادة سنوية له منذ عام ‌‏2023.‏

التضخم الأساسي يواصل الصعود بوتيرة أهدأ

ورغم تسارع المؤشر العام، أظهرت بيانات ‏CNN‏ الاقتصادية أن التضخم الأساسي – الذي ‏يستثني الغذاء والطاقة – ارتفع إلى 3.4% سنوياً مقارنة بـ3.3% في الشهر السابق.‏

كما سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3%، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية الكامنة داخل ‏الاقتصاد الأمريكي، وإن بوتيرة أقل حدة من المؤشر العام، حيث تشير الأرقام إلى أن الضغوط ‏التضخمية لم تعد مرتبطة بالطاقة فقط، بل بدأت تمتد إلى قطاعات خدمية استهلاكية أوسع.‏

بيانات رسمية: التضخم عند 4.2% وفق مؤشرات المستهلك‏

وفي سياق متصل، نقلت ‏CNN‏ الاقتصادية عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (‏BLS‏) أن ‏مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% شهرياً خلال أيار 2026، بينما بلغ التضخم السنوي ‌‏4.2%، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2023.‏

كما ارتفع التضخم الأساسي وفق هذا المقياس إلى 2.9% سنوياً، ما يعكس استمرار الفجوة بين ‏التضخم العام والأساسي، وتباين تأثير الطاقة مقارنة بالطلب المحلي.‏

مصادر دولية: الطاقة تعيد تشكيل توقعات الأسواق

وبحسب تقرير حديث لوكالة رويترز، فإن أسواق الطاقة العالمية ما تزال العامل الأكثر تأثيراً على ‏توقعات التضخم في الاقتصادات الكبرى، خصوصاً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق ‏الأوسط، والتي أدت إلى تقلبات في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة.‏

ويرى محللون في صندوق النقد الدولي أن استمرار التضخم فوق مستويات 4% “قد يحد من قدرة ‏الاقتصادات المتقدمة على خفض أسعار الفائدة خلال 2026″، في ظل مخاطر عودة دورة التشديد ‏النقدي.‏

الفيدرالي أمام معادلة صعبة

تضع هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدّ جديد، إذ يستهدف البنك المركزي الأمريكي ‏معدل تضخم عند 2%، بينما يستمر التضخم الحالي في الابتعاد عن هذا الهدف.‏

وكانت التوقعات الفصلية لصناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى ‏احتمال اللجوء إلى رفع إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، في حال استمرار الضغوط ‏التضخمية.‏

كما تتزايد في الأسواق المالية رهانات على احتمال تحرك الفيدرالي في سبتمبر المقبل، مع ‏ترجيحات بتنفيذ زيادات إضافية لاحقاً إذا لم تظهر إشارات واضحة على تباطؤ الأسعار.‏

وتعكس البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة حساسة من التوازن بين تباطؤ ‏التضخم الأساسي من جهة، واستمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة من جهة أخرى، ما يجعل مسار ‏السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة مفتوحاً على جميع السيناريوهات.‏‏