جلسة حوارية في “سيربترو 2026” تبحث تطوير شبكات نقل النفط وتعزيز أمن الطاقة

دمشق-سانا

ركزت الجلسة الحوارية المتخصصة بعنوان: “النقل والتكرير… تطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة”، التي أقيمت أمس الخميس على هامش فعاليات معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو ‌‏2026″، على مفاهيم تطوير شبكات نقل النفط والغاز وخطوط الأنابيب، ومشروع كركوك – بانياس، ودور سوريا كممر إقليمي للطاقة.



كما ناقش المشاركون بالجلسة مستقبل قطاع التكرير وخطط تطوير مصفاتي حمص وبانياس، وشددوا على أهمية الشراكات ونقل الخبرات والاستثمار في البنية التحتية، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز كفاءة قطاع النفط والغاز في سوريا.

بيئة استثمارية واعدة

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين، المهندس أحمد قبه جي، في تصريح لمراسلة سانا، أن بيئة الاستثمار في سوريا تُعد من بين البيئات الاستثمارية الجاذبة، بفضل التسهيلات الكبيرة المقدمة على مختلف المستويات.



وأوضح قبه جي أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع استراتيجية حيوية على مستوى المنطقة، من بينها إنشاء خطوط نقل جديدة وبناء خزانات استراتيجية، مشيراً إلى أن رؤية الشركة ترتكز على استعادة سوريا لموقعها الاستراتيجي في قطاع الطاقة، عبر استقطاب استثمارات كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



وأضاف: إن معرض “سيربترو 2026” حقق نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي، سواء من حيث التنظيم أو حجم المشاركة والاهتمام، بما يعكس مؤشرات التعافي والنمو في قطاع النفط والطاقة.

خطط لتوسيع الطاقة التكريرية وإنشاء مجمع للبتروكيميائيات

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكرير ومدير شركة التكرير والكيميائيات في الشركة السورية للبترول (SPC)، المهندس طارق شلاش العبد الله، أن الجلسة طرحت أولويات قطاع التكرير في سوريا، وفي مقدمتها الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمصافي القائمة وتطويرها، بالتوازي مع التوسع في الطاقة التكريرية من خلال إنشاء مصافٍ جديدة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.



وأشار العبد الله إلى أن من أولويات الشركة إنشاء مجمع للبتروكيميائيات يتيح تحويل المنتجات البترولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يدعم التنمية الصناعية ويرفع الجدوى الاقتصادية للقطاع.



وأضاف: إن أعمال إعادة تأهيل مصفاة بانياس تسير وفق البرنامج المخطط، ومن المتوقع أن تستعيد المصفاة طاقة تكريرية تتجاوز 130 ألف برميل يومياً خلال شهر كانون الأول من العام الجاري.



وكانت فعاليات معرض “سيربترو 2026” قد انطلقت في 7 تموز الجاري، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية وأجنبية، على أن تُختتم اليوم الجمعة.