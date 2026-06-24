الدولار يواصل مكاسبه ويبلغ أعلى مستوياته في أكثر من عام

نيويورك-سانا



ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام اليوم الأربعاء، مع تعديل الأسواق توقعاتها لاحتمال أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة نقدية أكثر تشديدا، في حين أدت موجة بيع لأسهم الشركات الكبرى إلى دعم العملة الأمريكية.



وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، ارتفع 0.38 بالمئة إلى 101.39 بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أيار 2025 عند 101.42 في حين انخفض اليورو 0.41 بالمئة إلى 1.138 دولار بعد أن وصل إلى 1.1374 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ حزيران 2025.



وتراجع الجنيه الإسترليني 0.45 بالمئة إلى 1.3187 دولار مع بدء الحكومة البريطانية مرحلة انتقالية عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.



وزاد الدولار 0.01 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 161.55 يناً، ومن شأن تجاوز مستوى 161.96 مقابل الدولار أن يدفع الين إلى أضعف مستوياته منذ عام 1986.