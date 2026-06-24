غرام الذهب عيار 21 ينخفض 300 ليرة جديدة في السوق السورية‎

ذهب لوغو 860x573 1 غرام الذهب عيار 21 ينخفض 300 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 300 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم الأربعاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏16000 ليرة سورية للمبيع، و15700 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13800 ليرة سورية للمبيع، و13500 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4048 دولاراً.

وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.

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