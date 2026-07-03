اليابان والهند توسعان شراكتهما الاقتصادية ‏

نيودلهي-سانا
أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكائيتشي سانائيه اليوم الجمعة، عقب لقاء مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريباً لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في الهند.
ونقلت وكالة “كيوتو” اليابانية عن سانائيه قولها في ختام محادثات القمة مع مودي: إن المحادثات الثنائية تناولت أهدافاً مشتركة عديدة، مشيرة إلى أن بناء تعاون تكاملي بين اليابان والهند أصبح أكثر أهمية في المرحلة الحالية وأن البلدين يسعيان الى تعزيز التعاون المشترك في ظل المتغيرات الدولية.
يشار إلى أن الهند شهدت أمس الخميس انعقاد منتدى اقتصادي واسع شارك فيه ممثلون عن أكثر من 150 شركة يابانية، ما يعكس اهتماماً متزايداً من القطاع الخاص الياباني بتوسيع نشاطه في السوق الهندية.