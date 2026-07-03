اليابان والهند توسعان شراكتهما الاقتصادية ‏

Mockup Flag Syria اليابان والهند توسعان شراكتهما الاقتصادية ‏

نيودلهي-سانا ‏

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكائيتشي سانائيه اليوم الجمعة، عقب لقاء مع نظيرها ‏الهندي ناريندرا مودي عن استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريباً لإطلاق مشاريع ‏تجارية جديدة في الهند.‏

ونقلت وكالة “كيوتو” اليابانية عن سانائيه قولها في ختام محادثات القمة مع مودي: إن ‏المحادثات الثنائية تناولت أهدافاً مشتركة عديدة، مشيرة إلى أن بناء تعاون تكاملي بين ‏اليابان والهند أصبح أكثر أهمية في المرحلة الحالية وأن البلدين يسعيان الى تعزيز التعاون ‏المشترك في ظل المتغيرات الدولية.‏

يشار إلى أن الهند شهدت أمس الخميس انعقاد منتدى اقتصادي واسع شارك فيه ممثلون ‏عن أكثر من 150 شركة يابانية، ما يعكس اهتماماً متزايداً من القطاع الخاص الياباني ‏بتوسيع نشاطه في السوق الهندية.‏

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