وزارة الاقتصاد تدعو المصدرين إلى استكمال التسجيل في السجل الوطني للتصدير

دمشق-سانا

دعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، جميع الجهات المصدرة إلى استكمال إجراءات التسجيل في السجل الوطني للتصدير قبل انتهاء المهلة المحددة في الثلاثين من شهر حزيران الجاري، في إطار جهودها لتنظيم القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.



وذكرت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الجمعة، أن التسجيل في السجل الوطني للتصدير يهدف إلى تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.



وأوضحت الهيئة في الرابع من شهر نيسان الماضي تفاصيل عملية التسجيل التي تستوجب تعبئة كل البيانات المطلوبة إلكترونياً، ورفع نسخ إلكترونية من الوثائق المتضمنة “صوراً مصدقة حديثة عن السجلين التجاري، والصناعي للمصدر المنتج، ووثيقة عضوية في غرفة التجارة والصناعة حسب التخصص، وصورة عن الهوية الشخصية للمالك”، إلى جانب رسم يبلغ 50 ألف ليرة سورية بالعملة الجديدة، على أن يتم تسديد الرسوم عبر منظومة الدفع الإلكترونية على حساب الهيئة في “شام كاش”، مع إرفاق إشعار التسديد ضمن المستندات المرفقة.



ويعد السجل الوطني للتصدير، الذي أطلقته هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في الأول من شهر نيسان الماضي منصة رقمية رسمية، وقاعدة بيانات توثق وتنظم بيانات المصدرين، والشركات، والمنتجات المؤهلة للتصدير، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي، ومراقبة الجودة، وضمان مطابقة البضائع للمعايير الدولية.