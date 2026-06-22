أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع وسط ترقب لمفاوضات أمريكية إيرانية جديدة

عواصم-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع، مدعومة بمكاسب قطاعي البنوك والتكنولوجيا، في وقت يترقب فيه المستثمرون جولة المفاوضات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أنهى جلسة التداول مرتفعاً بنسبة 0.6 بالمئة، بعد خسائر استمرت على مدى جلستين متتاليتين.

وسجلت البنوك البريطانية أداءً قوياً، إذ ارتفع سهم “باركليز” بنسبة 3.9 بالمئة، و”نات ويست” بنسبة 4 بالمئة، فيما صعد سهم “ستاندرد تشارترد” بنسبة 1.3 بالمئة، ما أسهم في ارتفاع مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة.

كما حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب بلغت 0.5 بالمئة، بدعم من صعود سهم شركة “إنفينون” الألمانية لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 4.8 بالمئة، مقتفياً أثر المكاسب التي سجلتها أسهم التكنولوجيا في الأسواق الآسيوية.

وكان مؤشر “ستوكس 600” سجل مستوى قياسياً الأسبوع الماضي، مدعوماً بتفاؤل الأسواق حيال التطورات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بعدما أعلن وسطاء من قطر وباكستان توصل واشنطن وطهران إلى خارطة طريق لاتفاق نهائي، إلى جانب إجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.