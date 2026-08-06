الذهب يصعد ويسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع

واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلةً أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، مدعومةً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة، ليصل إلى 4285.69 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الـ18 من حزيران الماضي، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4345.50 دولاراً للأوقية.
وشمل الارتفاع المعادن النفيسة الأخرى، إذ زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 62.34 دولاراً للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1750.15 دولاراً، والبلاديوم بنسبة واحد بالمئة إلى 1377 دولاراً للأوقية.
ودعم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ومؤشر الدولار أسعار المعدن الأصفر، كما ساهمت توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية في دعم الأسعار، في ظل تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خلال أيلول المقبل.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غداً الجمعة، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، بعدما أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص تباطؤ نمو الوظائف خلال تموز الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 44 ألف وظيفة خلال تموز، مقارنة بنحو 95 ألفاً في حزيران، ما عزز المؤشرات إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكية.