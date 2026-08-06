الذهب يصعد ويسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع

واشنطن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلةً أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، مدعومةً ‏بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر في توجهات ‏السياسة النقدية الأمريكية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة، ليصل إلى 4285.69 دولاراً للأوقية، ‏مسجلاً أعلى مستوى له منذ الـ18 من حزيران الماضي، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9 بالمئة إلى ‌‏4345.50 دولاراً للأوقية.‏

وشمل الارتفاع المعادن النفيسة الأخرى، إذ زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 62.34 دولاراً ‏للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1750.15 دولاراً، والبلاديوم بنسبة واحد بالمئة إلى 1377 دولاراً للأوقية.‏

ودعم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ومؤشر الدولار أسعار المعدن الأصفر، كما ساهمت ‏توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية في دعم الأسعار، في ظل تراجع احتمالات رفع مجلس ‏الاحتياطي ‏الاتحادي أسعار الفائدة خلال أيلول المقبل.‏

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ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غداً الجمعة، للحصول على مؤشرات جديدة ‏بشأن مسار السياسة النقدية، بعدما أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص تباطؤ نمو الوظائف خلال تموز الماضي.‏

وأشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 44 ألف وظيفة خلال تموز، مقارنة بنحو 95 ألفاً في حزيران، ما ‏عزز المؤشرات إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكية.‏

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