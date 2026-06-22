غولدمان ساكس: نمو مبيعات السيارات الكهربائية قد يخفض الطلب على النفط

واشنطن-سانا

قال بنك غولدمان ساكس: إن تسارع وتيرة استخدام السيارات الكهربائية في أعقاب اضطرابات إمدادات النفط جراء إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ‌انخفاض الطلب العالمي على النفط، بما يصل إلى 0.32 مليون برميل يومياً بحلول أواخر 2027.

ونقلت وكالة رويترز عن البنك قوله في مذكرة اليوم الإثنين: إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية ارتفعت 3.4 نقاط مئوية إلى 26.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو ⁠ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وتوقع البنك أن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بنحو 0.13 مليون برميل يومياً بحلول كانون الأول 2027 في ظل سيناريو “التسارع المؤقت” الذي يفترض أن معدلات انتشار السيارات الكهربائية ستظل ثابتة عند مستويات أيار الماضي.

ولفت إلى أن 12 من أصل أكبر 15 سوقاً للسيارات الكهربائية في العالم شهدت ارتفاعاً في معدلات انتشارها، وتصدرت الصين هذه الزيادة بارتفاع معدل الانتشار فيها 11.4 نقطة مئوية.

وأوضح أن السيارات الكهربائية ذات العجلتين ⁠أو الثلاث عجلات تشكل غالبية إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الهند وفيتنام والصين، ويمكنها أن تحل محل ما بين ثلث ونصف ⁠كمية الوقود التي تستهلكها سيارة ركاب كهربائية واحدة.

وكانت أسعار النفط والوقود العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية أواخر شباط الماضي، وتعطل ‏إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود حول العالم، ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب يرى محللون اقتصاديون أن الأسعار لن تنخفض بسرعة.