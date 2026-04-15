وزير المالية السوري يبحث مع المجموعة العربية في البنك الدولي التحضير لعودة سوريا إلى المجموعة

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع المدير التنفيذي عن المجموعة العربية في مجموعة البنك الدولي، عبد العزيز الملا، التحضير لعودة سوريا إلى المجموعة العربية في شهر تشرين الأول القادم، وأهمية تعزيز حضور الكوادر السورية في البنك الدولي، بما يدعم تمثيلها ومشاركتها في أعماله وأنشطته.

وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، تناول البرامج القائمة بين سوريا والبنك الدولي، ودور مكتب المجموعة العربية في دعم هذه الأنشطة ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وترأس وزير المالية محمد يسر برنية، في وقت سابق اليوم اجتماع الطاولة المستديرة الفنية لمجموعة أصدقاء سوريا، بهدف بحث أولويات التعافي وإعادة الإعمار.