صادرات السيارات الكورية تحقق رقماً قياسياً جديداً في حزيران

سيئول-سانا

سجّلت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في حزيران الماضي ارتفاعاً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بدعم من المبيعات القوية للسيارات الكهربائية والهجينة، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد.

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب، أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 6.71 مليارات دولار، وهو أعلى رقم يسجَّل في أي شهر حزيران، مشيرة إلى أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة حافظت على نموها القوي، إذ ارتفعت بنسبة 31.3 بالمئة لتصل إلى 2.9 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي بنسب 12.3 بالمئة و5.1 بالمئة و13.7 بالمئة على التوالي.

وفي السوق المحلية، بيعت 159.725 سيارة الشهر الماضي بزيادة 9.5 بالمئة، منها 120.229 سيارة مصنّعة محلياً بارتفاع 3 بالمئة، بينما قفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 35.6 بالمئة لتصل إلى 39.496 سيارة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج السيارات محلياً بنسبة 11.6 بالمئة ليصل إلى 394.210 وحدات، حيث زاد الإنتاج في شركتي هيونداي موتور وكيا بنسبتي 10.9 بالمئة و16.2 بالمئة، وفي شركتي جنرال موتورز كوريا وكيه جي موبيليتي بنسبتي 3.4 بالمئة و21.2 بالمئة، بينما تراجع إنتاج رينو كوريا موتورز بنسبة 29.6 بالمئة.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أن قطاع السيارات في كوريا الجنوبية قد يواجه حالة من عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، تشمل العلاقات بين الإدارة والعمال، وتوسع المبيعات العالمية لشركات السيارات الصينية، إضافة إلى التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع.