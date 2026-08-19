مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين بالرقة يناقش تحديات المهنة ويشدّد على ‏حماية ‏الثروة الحيوانية

‏ ‏الرقة-سانا‏

واقع الطب البيطري وأبرز التحديات التي تواجه الأطباء المختصين به، ‏وبحث ‏سبل تعزيز دورهم في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، أبرز ‏الطروحات ‏التي قدمت في المؤتمر السنوي الأول لفرع نقابة الأطباء ‏البيطريين في محافظة ‏الرقة.‏

وأكد المشاركون بالمؤتمر أهمية مؤتمرات فروع النقابات المهنية لتطوير ‏العمل ‏النقابي ‏ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة وسبل الارتقاء بالخدمات ‏البيطرية ‏وحماية الثروة الحيوانية.‏

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‏ ‏وفي تصريح لسانا أوضح أمين سر نقابة الأطباء البيطريين في سوريا ‏محمد سليم ‏بقاعي أن المؤتمر يهدف إلى تقييم واقع العمل البيطري، والوقوف ‏على الإيجابيات ‏ومعالجة السلبيات، ووضع خطة عمل متكاملة بالتعاون مع ‏فرع النقابة والجهات ‏المعنية، ولا سيما وزارتي الزراعة والاقتصاد ‏والصناعة والمديريات التابعة لها، ‏بما يسهم في تحسين الواقع الصحي ‏البيطري في المحافظة.‏

ضرورة وجود طبيب بيطري في مواقع الزراعة والمعابر

‏ ‏وأوضح بقاعي أن الأطباء البيطريين ناقشوا خلال المؤتمر تعديل عدد من ‏الأنظمة ‏والقرارات والنظام الداخلي للنقابة، بما يتيح للطبيب البيطري أداء ‏دوره في المواقع ‏المرتبطة بالصحة الحيوانية والصحة العامة، مشيراً إلى أن ‏مكافحة الأمراض ‏الحيوانية، وفي مقدمتها الحمى القلاعية، تمثل أحد أبرز ‏التحديات التي تواجه العمل‏، لما تسببه من أضرار للثروة الحيوانية وخسائر ‏اقتصادية للمربين، مؤكداً ضرورة ‏وضع برامج تحصين شاملة بالتعاون مع ‏وزارة الزراعة.‏

ولفت إلى أهمية وجود أطباء بيطريين في المواقع المرتبطة بعمل وزارة ‏الزراعة، ‏والمعابر الحدودية وغيرها، للمساهمة في مراقبة الأمراض ‏الحيوانية والسيطرة ‏على الأمراض العابرة للحدود والأوبئة.

وبيّن بقاعي أن دور النقابة يتمثل أيضاً بالمشاركة في إعداد خطط وبرامج ‌‏التحصين بالتعاون مع وزارة الزراعة، بما يشمل مختلف أنواع الحيوانات ‏وقطاع ‏الدواجن، للحد من الأمراض التي تؤثر في الإنتاج الحيواني، مؤكداً ‏أن حماية الثروة ‏الحيوانية ترتبط بشكل مباشر بحماية الصحة العامة، ولا ‏سيما الأمراض المشتركة ‏بين الإنسان والحيوان، ومن أبرزها داء الكلب، ‏الذي يشكل خطراً على صحة ‏الإنسان، وخاصة الأطفال.‏

‏94 طبيباً بيطرياً في الرقة ومطالب بتفعيل الرقابة ودعم التدريب

‏من جانبه أوضح رئيس فرع النقابة بالرقة عبد أحمد الطه الحاجة إلى تأمين ‏مقر ‏لفرع النقابة، بما يتيح له متابعة شؤون الأطباء وتنظيم العمل النقابي في ‏المحافظة إلى جانب فتح دورات تدريبية للأطباء الجدد بالتعاون مع ‏المؤسسات الحكومية ‏وإنشاء مراكز بحوث بأماكن متفرقة لمعالجة الأمراض ‏السارية في حال انتشارها ‏لدعم التشخيص والعلاج الدقيق لها.‏

ولفت الطه إلى أن عدد الأطباء البيطريين في الرقة يصل إلى 94 طبيباً، ‏مشدداً ‏على أهمية تنظيم العمل بالمهنة وحصرها بالاختصاصيين إلى جانب ‏تفعيل الدور ‏الرقابي للنقابة، بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الثروة ‏الحيوانية.‏

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‏وكان فرع نقابة الأطباء البيطريين في محافظة الرقة عقد الاثنين الماضي ‏مؤتمره ‏السنوي الأول بعد ‏التحرير في مدرج مديرية التربية والتعليم، تحت ‏شعار “يداً بيد ‏لنرتقي بالعمل البيطري وحماية الثروة ‏الحيوانية”، وشارك به ‏ممثلون عن المجلس ‏المركزي لنقابة الأطباء البيطريين بسوريا، وعضو ‏المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة ‏بمحافظة الرقة.‏