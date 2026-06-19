مجموعة العمل المالي تشطب ناميبيا والجزائر من “القائمة الرمادية”

باريس-سانا



أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شطب كل من الجزائر وناميبيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، وذلك عقب إحراز البلدين تقدماً ملموساً واستيفائهما للمعايير الدولية المطلوبة في مجالات مكافحة الجرائم المالية.



ونقلت رويترز عن رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، قولها في بيان اليوم الجمعة: “إن قرار شطب الجزائر وناميبيا من القائمة الرمادية جاء هذا الأسبوع بعد تحقيق الجزائر تقدماً كبيراً في مجالات الرقابة القائمة على المخاطر، والملكية الفعلية، والعقوبات المالية محددة الأهداف”.



وأضافت: مادرازو: إن “ناميبيا عززت بدورها الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعات المالية وغير المالية، وزادت من وتيرة التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال المعقدة”.



من جانبها، أكدت حكومة ناميبيا رسمياً رفع اسمها من القائمة، مبيّنة التزامها بمواصلة تعزيز منظومتها المالية ومواءمتها مع المتطلبات الدولية المعاصرة.



وتأسست مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 1989 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، وهي منظمة دولية حكومية تعمل على وضع المعايير والتعريفات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.