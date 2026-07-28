الذهب يتراجع متأثراً بارتفاع الدولار وترقب قرار الفائدة الأمريكي

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وسط متابعة المستثمرين لأي مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وحسب وكالة رويترز، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 4026.21 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 1.3 بالمئة إلى 4025.74 دولاراً.

وقالت رئيسة قسم تحليل الأسواق في شركة “ستون إكس” رونا أوكونيل: إن “الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق مدعوماً بمستوى 4000 دولار للأوقية منذ أواخر حزيران”.

وأشارت إلى أن الأسواق تترقب اختراقاً لهذا النطاق مع استمرار تأثير أسعار النفط والدولار، وأسعار الفائدة في حركة المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون اختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غداً، وسط توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية، بينما تتزايد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يضغط عادة على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت أيضاً أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة بنسبة 1.8 بالمئة، والبلاتين 2.1 بالمئة، والبلاديوم 3.1 بالمئة.

وتتأثر أسعار الذهب عادة بحركة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، بينما يعزز الذهب مكاسبه عادة في فترات انخفاض الفائدة، أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية.