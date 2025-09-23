تركيا تعلن اتفاقاً لاستكمال 30 كم من خط الحجاز الحديدي داخل الأراضي السورية

أنقرة-سانا

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، التوصل إلى اتفاق لدعم بلاده استكمال 30 كيلو متراً ناقصة من سكة خط الحجاز التاريخي في سوريا، في خطوة تهدف إلى إحياء هذا المشروع الحيوي، وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل.

وقال أوغلو في بيان نقلته وكالة “الأناضول” اليوم: إنه “بدعم من تركيا، تم التوصل إلى اتفاق لاستكمال 30 كيلو متراً ناقصة من البنية الفوقية المتبقية من خط سكة حديد الحجاز في سوريا”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لإحياء الخط التاريخي، إلى جانب قرارات مهمة تم اتخاذها خلال الاجتماع الفني لوزراء النقل في سوريا وتركيا والأردن.

وأوضح أوغلو أن “الجانب الأردني سيبحث الإمكانيات الفنية لصيانة وإصلاح وتشغيل القاطرات، وسيدرس إمكانية تشغيل قاطراته الخاصة بخط سكة الحجاز حتى دمشق”، في إطار الجهود المشتركة لتفعيل الربط السككي بين الدول الثلاث.

وأشار الوزير التركي إلى أن من أبرز نتائج الاجتماع الثلاثي، استئناف النقل البري بين تركيا والأردن عبر سوريا، بعد انقطاع دام 13 عاماً، ما يعكس تطوراً مهماً في مسار التعاون الإقليمي.

كما لفت أوغلو إلى أنه طرح خلال الاجتماع مسألة ممرات النقل التي ستزيد من ربط تركيا بالبحر الأحمر عبر ميناء العقبة، مؤكداً على أهمية إجراء دراسات فنية مشتركة لتحسين وصول سوريا والأردن إلى ممرات النقل الدولية عبر الأراضي التركية.

يُذكر أن الاجتماع الثلاثي السوري–الأردني–التركي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 11 أيلول الجاري، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل، وتفعيل حركة الترانزيت والربط السككي، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي وترسيخ الاستقرار في المنطقة.