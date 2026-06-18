الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع وسط استمرار ضغوط التضخم

واشنطن-سانا

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ضمن هامش يراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للمجلس قوله: “إن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتوسع بوتيرة قوية، على الرغم من تزايد حالة انعدام اليقين الناجمة جزئياً عن الأوضاع المتوترة والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط”.



وأشار المجلس إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستوى المستهدف والمحدد بـ 2 بالمئة، جراء صدمات في جانب المعروض دفعت الأسعار إلى الارتفاع في عدة قطاعات رئيسية وفي مقدمتها قطاع الطاقة.



يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع توقعاته لأسعار الفائدة بنهاية العام، في إشارة إلى توقّع زيادة واحدة على هذا الصعيد بحلول نهاية 2026.